В Уфе возбудили дело после смерти жителя Омска

Разиф АБДУЛЛИН

Он получил ножевое ранение.

Фото: Кристина Дейнеко

Ночью 8 октября в Уфе полицейские узнали о смерти в городской больнице 32-летнего мужчины из Омска. Он поступил в больницу с ножевым ранением из Орджоникидзевского района Уфы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- По версии следствия, вечером 7 октября 2016 года на улице Ульяновых в районе остановки общественного транспорта «Ашхана» ножевое ранение 32-летнему приезжему из Омска в ходе ссоры, предположительно, причинил его земляк, приехавший вместе с ним в город Уфу, - сообщили в следкоме Башкирии. - Местные жители вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в больнице он скончался.

Теперь ведется расследование уголовного дела.