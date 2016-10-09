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9 октября, воскресенье
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе возбудили дело после смерти жителя Омска// 09.10.2016
Он получил ножевое ранение.
Фото: Кристина Дейнеко
Ночью 8 октября в Уфе полицейские узнали о смерти в городской больнице 32-летнего мужчины из Омска. Он поступил в больницу с ножевым ранением из Орджоникидзевского района Уфы.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
- По версии следствия, вечером 7 октября 2016 года на улице Ульяновых в районе остановки общественного транспорта «Ашхана» ножевое ранение 32-летнему приезжему из Омска в ходе ссоры, предположительно, причинил его земляк, приехавший вместе с ним в город Уфу, - сообщили в следкоме Башкирии. - Местные жители вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в больнице он скончался.
Теперь ведется расследование уголовного дела.
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