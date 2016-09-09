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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить бывшего сотрудника ГИБДД за взятку// 09.09.2016
За 20 тыс. рублей он не стал составлять протокол.
Фото: Кристина Дейнеко
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ГИБДД Рашита Батталова, сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в получении взятки через посредника (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Следствие считает, что в августе прошлого года на участке автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» Батталов остановил автомобиль, за рулем которого находился мужчина, лишенный водительских прав. Сотрудник ГИБДД не стал оформлять протокол об административном правонарушении в отношении водителя. Последний позже передал через посредника Батталову взятку 20 тыс руб.
Также следователи установили, что «в августе прошлого года в Абзелиловском районе полицейский получил от другого автовладельца 5 тыс руб. за непривлечение к административной ответственности за выезд на встречную полосу движения». Все его преступления выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике.
Своей вины в совершении преступлений Батталов не признал.
В декабре прошлого года его уволили со службы из-за проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
После того, как Батталов ознакомится с обвинительным заключением, дело будут передано в суд.
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