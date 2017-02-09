До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
9 февраля, четверг
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе мальчика завалило снегом, ребёнок погиб

Константин КЛИМОВ // 09.02.2017
Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка.

Следственный комитет начал до следственную проверку по факту гибели 11-летнего мальчика в Уфе. Как сообщили в ведомства, ЧП произошло сегодня на улице Ковалевской в посёлке «Тимашево».

- Предварительно установлено, что днем 9 февраля 2017 года 11-летний мальчик играл в снегу, выкапывая тоннели в толще снега. Снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей. Вышедшие гулять немного позже другие подростки нашли его под обвалом и обратились за помощью. Прибывшими спасателями из-под снега было извлечено тело ребенка, врачами скорой помощи констатирована смерть. – рассказала представитель следственного комитета Светлана Абрамова. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

09.02.2017
В Башкирии завели уголовное дело на депутата за пьяную езду
Мужчина попался инспекторам ДПС второй раз за 1,5 года.

09.02.2017
В Башкирии мужчина убил малыша с особой жестокостью
Девочка скончалась на месте от полученных травм.

08.02.2017
В Башкирии завершили расследование резонансного дела о нападении на трёх детей
Мужчина набросился с ножом на двух девочек и мальчика.

08.02.2017
В Уфе мужчина убил собутыльника и сжёг труп
Преступление было совершено семь лет назад, но правосудие настигло его только сейчас.

08.02.2017
В Башкирии чиновники 1,2 га земли присвоили незаконно
Тем самым нарушили права более 1,1 тысячи граждан.

08.02.2017
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде в Уфе
Выяснилось, что водитель автобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров.

08.02.2017
В Башкирии ФГУП задолжал своим работникам более 9 миллионов рублей
Выплачивать долг сотрудникам начали после прокурорского вмешательства.

07.02.2017
Уфимец зарубил топором своего свата
Трагедия произошла в одном из дачных кооперативов под Уфой.

07.02.2017
В Башкирии мужчина напал на своего собутыльника и выпрыгнул с четвёртого этажа
Бывший осуждённый попытался убить своего «соседа» по колонии.

07.02.2017
В Уфе таксист заступился за девушку и получил несколько ударов ножом
Мужчина высадил девушку по указанному адресу и стал свидетелем нападения, вступившись за пассажирку, сам оказался в больнице.

07.02.2017
Ограбление в Башкирии сняли камеры видеонаблюдения
Мужчина попытался ограбить офис кредитной организации.

07.02.2017
В Уфе директор сети автозаправок пойдет под суд
Мужчина не выплачивал своим сотрудникам зарплату.

07.02.2017
В Башкирии многотонный тягач протаранил легковушку, есть жертвы
Авария случилась ночью в Татышлинском районе республики.

07.02.2017
Бывшего главу Янаула будут судить по делу о капитальном ремонте
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

06.02.2017
В Башкирии возбудили дело по ЧП на Мелеузовском заводе ЖБК
Отделочницу зажало между краном и штабелем плит.

06.02.2017
Видео: Лобовое столкновение на трассе в Башкирии попало в объектив
Авария произошла на трассе Павловка-Благовещенск.

06.02.2017
В Башкирии по делу главы Кушнаренковского района опросили потерпевших
Алмаза Юсупова обвиняют в махинациях с землёй.

06.02.2017
В Башкирии мужчина задушил друга за нравоучения
Идея учить друга жизни оказалась неудачной.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"