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9 февраля, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мальчика завалило снегом, ребёнок погиб// 09.02.2017
Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка.
Следственный комитет начал до следственную проверку по факту гибели 11-летнего мальчика в Уфе. Как сообщили в ведомства, ЧП произошло сегодня на улице Ковалевской в посёлке «Тимашево».
- Предварительно установлено, что днем 9 февраля 2017 года 11-летний мальчик играл в снегу, выкапывая тоннели в толще снега. Снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей. Вышедшие гулять немного позже другие подростки нашли его под обвалом и обратились за помощью. Прибывшими спасателями из-под снега было извлечено тело ребенка, врачами скорой помощи констатирована смерть. – рассказала представитель следственного комитета Светлана Абрамова.
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