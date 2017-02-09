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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завершено расследование убийства 81-летней любительницы кошек// 09.02.2017
Бабулю забил табуретом внук.
Следственный комитет завершил расследование убийства 81-летней жительницы Стерлитамака. Как удалось установить следователям 17 ноября 31-летний внук пенсионерки пришёл домой пьяным, и в очередной раз повздорил с бабушкой из-за бродячих кошек, которых приютила женщина. В ходе ссоры он несколько раз ударил родственницу руками и ногами, а затем и табуретом.
Сейчас дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, в случае если суд признает мужчину виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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