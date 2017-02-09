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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии завели уголовное дело на депутата за пьяную езду

Константин КЛИМОВ // 09.02.2017
Мужчина попался инспекторам ДПС второй раз за 1,5 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата из Кугарчинского района республики. Поводом для разбирательства стало его задержание в нетрезвом состоянии за рулём автомобиля.

- По версии следствия, утром 24 декабря 2016 года 45-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля Лада-Приора был остановлен сотрудниками ГИБДД в селе Мраково по подозрению на управление автомобилем в состоянии опьянения. Факт нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения подтвердился после исследования прибором «Алкотектор». Был составлен протокол о совершении административного правонарушения, - рассказала официальный представитель следственного комитета Светлана Абрамова.

Так же инспектора выяснили, что мужчина уже был лишён прав за нетрезвое вождение в 2015 году, тогда суд лишил его права управлять автомобилем на 1,5 года. 

Уголовное дело возбуждено по статье 264.1 (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), максимальная санкция по статье - 2 года лишения свободы. 

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