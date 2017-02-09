|
9 февраля, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завели уголовное дело на депутата за пьяную езду// 09.02.2017
Мужчина попался инспекторам ДПС второй раз за 1,5 года.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата из Кугарчинского района республики. Поводом для разбирательства стало его задержание в нетрезвом состоянии за рулём автомобиля.
Так же инспектора выяснили, что мужчина уже был лишён прав за нетрезвое вождение в 2015 году, тогда суд лишил его права управлять автомобилем на 1,5 года.
Уголовное дело возбуждено по статье 264.1 (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), максимальная санкция по статье - 2 года лишения свободы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.02.2017 // ПЕРСОНА
В министерстве культуры Башкирии новые кадровые назначения
09.02.2017 // ПУЛЬС
Консультационный центр «Рошфор»: Геополитика определит фон на финансовых рынках
09.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидаются 40 градусные морозы
09.02.2017 // ПЕРСОНА
Вопрос о лишении научной степени главы избиркома Башкирии решится в марте
09.02.2017 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии разрешили браки с 15 лет
09.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завели уголовное дело на депутата за пьяную езду
09.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фигурки популярного конструктора оживают в «Лего фильм: Бэтмен».
09.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жители Уфы обратились в Минстрой России с жалобой на местных чиновников
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте