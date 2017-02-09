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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина убил малыша с особой жестокостью// 09.02.2017
Девочка скончалась на месте от полученных травм.
Фото: Кристина Дейнеко
26-летнему жителю Агидели предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, вечером 4 апреля прошлого года 26-летний житель Агидели остался дома с годовалой дочкой сожительницы и своим знакомым. Сожительница ушла работать в ночную смену, а мужчины употребляли алкоголь, когда ребенок начал капризничать и плакать.
26-летний мужчина уже ночью, 5 апреля с особой жестокостью нанес множественные удары руками плачущему ребенку, в том числе по голове девочки. От полученных травм ребенок скончался на месте.
В данный момент обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования.
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