Башкирские полицейские нашли трёх пропавших в прошлом месяце детей

Константин КЛИМОВ

Двое девочек и мальчик в живы и скоро вернутся домой

17-летнего беглеца из детского дома в Благовещенске, пропавшего без вести 22 ноября, нашли в Уфе. Не составило труда установить и местоположение 15-летней жительницы уфимского района: с 25 ноября она проживала у своих знакомых, и уже вернулась к родителям. Большие сложности возникли в поиске ещё одной 15-летней уфимки - покинув родительский дом ещё 1 ноября, она сумела добраться до Москвы, и сейчас, вместе с родителями, возвращается на малую родину.