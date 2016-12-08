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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Башкирские полицейские нашли трёх пропавших в прошлом месяце детей// 08.12.2016
Двое девочек и мальчик в живы и скоро вернутся домой
17-летнего беглеца из детского дома в Благовещенске, пропавшего без вести 22 ноября, нашли в Уфе. Не составило труда установить и местоположение 15-летней жительницы уфимского района: с 25 ноября она проживала у своих знакомых, и уже вернулась к родителям. Большие сложности возникли в поиске ещё одной 15-летней уфимки - покинув родительский дом ещё 1 ноября, она сумела добраться до Москвы, и сейчас, вместе с родителями, возвращается на малую родину.
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