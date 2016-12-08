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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии вынесена мера пресечения женщине, пытавшейся задушить чужого ребёнка// 08.12.2016
Семилетний мальчик чуть не лишился жизни из-за игр в коридоре общежития
Жительница города Октябрьский напала на семилетнего мальчика в коридоре одного из общежитий города. Агрессия была вызвана шумными играми ребёнка, как удалось установить прибывшим на вызов сотрудникам полиции, женщина распивала спиртные напитки в своей комнате, и вышла в коридор на шум.
По её словам, она сначала сделала мальчику замечание, когда он отказался перестать играть, она догнала его и начала душить, на крики выбежала сестра ребёнка и вырвала его из рук разгорячившейся соседки. Сейчас в отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Суд избрал для неё меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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