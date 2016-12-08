Фотофакт: Под Уфой фура протаранила иномарку, водитель погиб

Константин КЛИМОВ

Авария произошла в Иглинском районе Башкирии

Фото: ГИБДД РБ

Водитель из Челябинской области не справился с управлением на трассе М5 неподалёку от поворота в Иглино. В результате заноса «Ford» вынесло на встречную полосу где ехала фура «Scania». Удар пришёлся в правый борт иномарки, несмотря на это водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков.