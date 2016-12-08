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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Фотофакт: Под Уфой фура протаранила иномарку, водитель погиб// 08.12.2016
Авария произошла в Иглинском районе Башкирии
Фото: ГИБДД РБ
Водитель из Челябинской области не справился с управлением на трассе М5 неподалёку от поворота в Иглино. В результате заноса «Ford» вынесло на встречную полосу где ехала фура «Scania». Удар пришёлся в правый борт иномарки, несмотря на это водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков.
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