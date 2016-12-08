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8 декабря, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии директор МУБ требовал взятку за свою подпись// 08.12.2016
Обвиняемый отказывался подписать акты выполненных работ без вознаграждения.
59-летний директор муниципального бюджетного учреждения «Стерлибашевский информационно-консультационный центр» подозревается в получении взятки в размере 80 тысяч рублей, как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Предприниматель отремонтировал кровлю школы в селе Стерлибашево, а директор учреждения-заказчика отказался подписывать акты выполненных работ и требовал передать за подпись 80 тысяч рублей фактически за выполнение своих обязанностей. 8 ноября уже в рамках оперативного мероприятия деньги директору были переданы, в процессе передачи сотрудники полиции директора задержали.
В ближайшее время директору МБУ предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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