В Башкирии директор МУБ требовал взятку за свою подпись

Злата ЗУКОВИЧ

Обвиняемый отказывался подписать акты выполненных работ без вознаграждения.

59-летний директор муниципального бюджетного учреждения «Стерлибашевский информационно-консультационный центр» подозревается в получении взятки в размере 80 тысяч рублей, как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Предприниматель отремонтировал кровлю школы в селе Стерлибашево, а директор учреждения-заказчика отказался подписывать акты выполненных работ и требовал передать за подпись 80 тысяч рублей фактически за выполнение своих обязанностей. 8 ноября уже в рамках оперативного мероприятия деньги директору были переданы, в процессе передачи сотрудники полиции директора задержали.

В ближайшее время директору МБУ предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.