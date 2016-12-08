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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе двое полицейских арестованы за вымогательство// 08.12.2016
Они подбросили задержанным наркотики и вымогали у них 700 тысяч рублей
В Уфе двух сотрудников Полка ППС Управления МВД 22 и 26 лет и их 23-летнего неработающего знакомого подозревают в вымогательстве и превышении полномочий. Уголовное дело возбуждено по заявлению 23-летнего студента.
Как сообщает Следком по РБ, 25 ноября этого года сотрудники ППС вместе со своим знакомым задержали троих уфимцев, после чего незаметно поместили в их карманы наркотики. Угрожая применением насилия и уголовным наказанием, они потребовали у местных жителей 700 000 рублей. На следующую ночь один из задержанных принес и передал полицейским через 23-летнего неработающего сообщника на одной из улиц города Уфы 250 тысяч рублей, а также два мобильных телефона общей стоимостью около 100 тысяч рублей. 5 декабря 2016 года тот же задержанный, действующий уже в рамках оперативного мероприятия, принес оставшуюся сумму в размере 350 тысяч рублей при получении которой злоумышленники были задержаны сотрудниками собственной безопасности МВД.
По данному факту проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Двух полицейских заключили под стражу, их сообщник находится под домашним арестом.
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