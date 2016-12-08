В Башкирии директора бассейна посадят за утонувшего мальчика

Злата ЗУКОВИЧ

Ребенок захлебнулся водой и умер от асфиксии.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

40-летняя начальница хозяйственного отдела МАУ «Стадион Металлург» Наталья Перминова приговорена к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет за смерть десятилетнего мальчика.

Как установил суд, Перминова с февраля по апрель 2016 года, будучи директором бассейна в Белорецке, набрала в качестве спасателей неподготовленных лиц, у которых не было специального образования и квалификации спасателей. В итоге 16 апреля обвиняемая не приостановила работу бассейна, зная, что не хватает достаточного количества спасателей. Работница бассейна без специального образования, совмещающая две должности, приняла 90 рублей от матери малолетнего, впустила 10-летнего мальчика в бассейн, который был не способен передвигаться самостоятельно из-за болезни. Ребенок умер от асфиксии, захлебнувшись водой.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, Перминова осуждена по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества».