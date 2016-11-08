В Уфе дедушка совершил развратные действия со своими внучками

Злата ЗУКОВИЧ

Сейчас он находится под стражей.

В августе-сентябре этого года 47-летний уфимец, будучи пьяным, совершил развратные действия в отношении девочек 3 и 4 лет. Вину в содеянном он не признал.

Сейчас, как следует из сообщения пресс-службы следственного комитета республики, мужчина находится под стражей и обвиняется по статье «Иные насильственные действия сексуального характера».

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в следкоме.