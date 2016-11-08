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8 ноября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе дедушка совершил развратные действия со своими внучками// 08.11.2016
Сейчас он находится под стражей.
В августе-сентябре этого года 47-летний уфимец, будучи пьяным, совершил развратные действия в отношении девочек 3 и 4 лет. Вину в содеянном он не признал.
Сейчас, как следует из сообщения пресс-службы следственного комитета республики, мужчина находится под стражей и обвиняется по статье «Иные насильственные действия сексуального характера».
- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в следкоме.
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