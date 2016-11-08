|
8 ноября, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе молодая пара задохнулась в автомобиле// 08.11.2016
Тела нашли без видимых повреждений.
7 ноября в полицию Уфы поступило сообщение об обнаружении двух трупов в машине, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По предварительным данным, 7 ноября около 22:00 часов в автомобиле с включенным зажиганием были обнаружены тела 18-летней девушки и 20-летнего парня без следов телесных повреждений в гаражном кооперативе Демского района Уфы.
В гараже был сильный запах выхлопных газов. Предположительно, молодые люди отравились выхлопными газами автомобиля. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе женщины смогут рассказать о домашнем насилии
08.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе две недели можно будет смотреть кино бесплатно
08.11.2016 // ФОТОФАКТ
Уфу засыпало снегом
08.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Вахтовики из Башкирии, объявившие голодовку на Ямале, вернулись на родину
08.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Бурзянском районе Башкирии дети больше не будут ходить в школу с топором
08.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии фиктивно числились 50 спортсменов – КоммерсантЪ
08.11.2016 // ПЕРСОНА
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
08.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте