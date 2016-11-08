В Уфе молодая пара задохнулась в автомобиле

Злата ЗУКОВИЧ

Тела нашли без видимых повреждений.

7 ноября в полицию Уфы поступило сообщение об обнаружении двух трупов в машине, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По предварительным данным, 7 ноября около 22:00 часов в автомобиле с включенным зажиганием были обнаружены тела 18-летней девушки и 20-летнего парня без следов телесных повреждений в гаражном кооперативе Демского района Уфы.

В гараже был сильный запах выхлопных газов. Предположительно, молодые люди отравились выхлопными газами автомобиля. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.