Видео: В Башкирии автобус вылетел с трассы

Константин КЛИМОВ

Под Уфой произошла массовая авария с участием автобуса.

Фото: Youtube.com

Обильный снегопад в Башкирии стал причиной нескольких крупных аварий. В одной из них, произошедшей около восьми утра, в пригороде Уфы были повреждены сразу четыре автомобиля, среди которых автобус. Как сообщают пользователи группы БашДТП, несколько автомобилей буквально раскидало по обочинам, а маршрутка и одна из легковушек вылетели в кювет. Были ли в салоне автобуса пассажиры - неизвестно, о пострадавших также не сообщается.