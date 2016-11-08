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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Видео: В Башкирии автобус вылетел с трассы

Константин КЛИМОВ // 08.11.2016
Под Уфой произошла массовая авария с участием автобуса.

Фото: Youtube.com

Обильный снегопад в Башкирии стал причиной нескольких крупных аварий. В одной из них, произошедшей около восьми утра, в пригороде Уфы были повреждены сразу четыре автомобиля, среди которых автобус. Как сообщают пользователи группы БашДТП, несколько автомобилей буквально раскидало по обочинам, а маршрутка и одна из легковушек вылетели в кювет. Были ли в салоне автобуса пассажиры - неизвестно, о пострадавших также не сообщается. 

 

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