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8 ноября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Башкирии автобус вылетел с трассы// 08.11.2016
Под Уфой произошла массовая авария с участием автобуса.
Фото: Youtube.com
Обильный снегопад в Башкирии стал причиной нескольких крупных аварий. В одной из них, произошедшей около восьми утра, в пригороде Уфы были повреждены сразу четыре автомобиля, среди которых автобус. Как сообщают пользователи группы БашДТП, несколько автомобилей буквально раскидало по обочинам, а маршрутка и одна из легковушек вылетели в кювет. Были ли в салоне автобуса пассажиры - неизвестно, о пострадавших также не сообщается.
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