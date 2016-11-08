|
8 ноября, вторник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии фиктивно числились 50 спортсменов – КоммерсантЪ// 08.11.2016
Следственный комитет расследует дело о злоупотреблениях в МВД Башкирии, которое может стоить карьеры руководству ведомства.
В злоупотреблениях в МВД Башкирии может быть замешан экс-министр Михаил Закомалдин, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом следствия.
По данным издания, в региональном МВД числилось до 50 спортсменов, которые получали заработную плату, но фактически не исполняли своих обязанностей. Спортсмены защищали четь ведомства на корпоративных соревнованиях по боксу, борьбе и плаванию, при этом 20 из них проживали далеко за пределами Башкирии.
- Их трудоустроили в основном в патрульно-постовую службу с присвоением сержантских и лейтенантских званий. Фактически эти сотрудники не работали и даже не проживали в республике. Министерство оплачивало им, по сути, поддержание собственного имиджа, так как спортсмены защищали честь башкирского МВД в ведомственных соревнованиях, - рассказал источник издания.
Сейчас по делу в качестве свидетелей проходят ханты-мансийские боксеры — призёр юношеских чемпионатов Европы и мира Марат Киремханов и чемпион России по боксу Андрей Ковальчук, многократный призер чемпионатов России по боксу Григорий Лизуненко из Нижневартовска, челябинские дзюдоисты Никита Фещенко (победитель первенства России в 2015 году) и Алексей Сапунов (бронзовый призер первенства мира по дзюдо в 2011 году), боец смешанного стиля из Махачкалы, чемпион России и мира по боевому самбо Ислам Махачев, серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2010 года из Тольятти Кристина Кочеткова.
В пресс-службе Следственного комитета от комментариев отказались, но опровергать факт возбуждения уголовного дела не стали.
Между тем другие силовые ведомства Башкирии тоже практикуют трудоустройство спортсменов.
- С 2005 по 2012 год я проходил службу в одной из исправительных колоний Уфы, - рассказывает Медиакорсети бывший сотрудник, пожелавший остаться анонимным, - к одному только отделу охраны, штатная численность которого в то время была 92 человека, было приписано от двух до пяти спортсменов, но личный состав их никогда не видел. Руководство отдела говорило, что эти спортсмены – лыжники, участвующие в ведомственных соревнованиях. Из-за того, что штат отдела по бумагам был полный, а по факту не хватало несколько человек, остальные сотрудники вынуждены были работать сверхурочно.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии фиктивно числились 50 спортсменов – КоммерсантЪ
08.11.2016 // ПЕРСОНА
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
08.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции
08.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа застряла в пробках
07.11.2016 // ПУЛЬС
Бюджет Башкирии: расходы сокращены на всё, кроме образования
07.11.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды
07.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
ЖК «Четыре сезона» стал победителем международного архитектурного фестиваля
07.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте