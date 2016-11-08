В МВД Башкирии фиктивно числились 50 спортсменов – КоммерсантЪ

Константин КЛИМОВ

Следственный комитет расследует дело о злоупотреблениях в МВД Башкирии, которое может стоить карьеры руководству ведомства.

В злоупотреблениях в МВД Башкирии может быть замешан экс-министр Михаил Закомалдин, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом следствия.

По данным издания, в региональном МВД числилось до 50 спортсменов, которые получали заработную плату, но фактически не исполняли своих обязанностей. Спортсмены защищали четь ведомства на корпоративных соревнованиях по боксу, борьбе и плаванию, при этом 20 из них проживали далеко за пределами Башкирии.

- Их трудоустроили в основном в патрульно-постовую службу с присвоением сержантских и лейтенантских званий. Фактически эти сотрудники не работали и даже не проживали в республике. Министерство оплачивало им, по сути, поддержание собственного имиджа, так как спортсмены защищали честь башкирского МВД в ведомственных соревнованиях, - рассказал источник издания.

Сейчас по делу в качестве свидетелей проходят ханты-мансийские боксеры — призёр юношеских чемпионатов Европы и мира Марат Киремханов и чемпион России по боксу Андрей Ковальчук, многократный призер чемпионатов России по боксу Григорий Лизуненко из Нижневартовска, челябинские дзюдоисты Никита Фещенко (победитель первенства России в 2015 году) и Алексей Сапунов (бронзовый призер первенства мира по дзюдо в 2011 году), боец смешанного стиля из Махачкалы, чемпион России и мира по боевому самбо Ислам Махачев, серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2010 года из Тольятти Кристина Кочеткова.

В пресс-службе Следственного комитета от комментариев отказались, но опровергать факт возбуждения уголовного дела не стали.

Между тем другие силовые ведомства Башкирии тоже практикуют трудоустройство спортсменов.

- С 2005 по 2012 год я проходил службу в одной из исправительных колоний Уфы, - рассказывает Медиакорсети бывший сотрудник, пожелавший остаться анонимным, - к одному только отделу охраны, штатная численность которого в то время была 92 человека, было приписано от двух до пяти спортсменов, но личный состав их никогда не видел. Руководство отдела говорило, что эти спортсмены – лыжники, участвующие в ведомственных соревнованиях. Из-за того, что штат отдела по бумагам был полный, а по факту не хватало несколько человек, остальные сотрудники вынуждены были работать сверхурочно.



