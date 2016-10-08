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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В ДТП на трассе в Башкирии погибли две женщины// 08.10.2016
Как сообщили очевидцы трагедии автомобиль вылетел с трассы на большой скорости
Смертельное ДТП произошло на трассе недалеко от села Старотураево в Башкирии. Вылетевший с мокрой после дождя трассы «Volkswagen Tiguan» несколько раз перевернулся. В результате аварии погибли две пассажирки кроссовера, водитель и ещё одна пассажирка получили серьёзные травмы. По предварительным данным погибшими являются супруга и дочь водителя.
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