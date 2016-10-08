Видео: В ДТП на трассе в Башкирии погибли две женщины

Константин КЛИМОВ

Как сообщили очевидцы трагедии автомобиль вылетел с трассы на большой скорости

Смертельное ДТП произошло на трассе недалеко от села Старотураево в Башкирии. Вылетевший с мокрой после дождя трассы «Volkswagen Tiguan» несколько раз перевернулся. В результате аварии погибли две пассажирки кроссовера, водитель и ещё одна пассажирка получили серьёзные травмы. По предварительным данным погибшими являются супруга и дочь водителя.