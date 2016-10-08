В Башкирии мужчина избил пенсионера табуретом из-за трёхсот рублей

Константин КЛИМОВ

Преступник рассказал полицейским о мотивах нападения

В Белебеевском районе Башкирии 70 –летний пенсионер стал жертвой пьяного собутыльника. Как сообщил потерпевший он пригласил к себе в дом незнакомого мужчину, чтобы выпить в комфортных условиях. Когда алкоголь закончился, незнакомец набросился на пенсионера, и избил его. Добычей грабителя стали 300 рублей найденные в доме гостеприимного хозяина. Через три дня полицейским удалось установить личность нападавшего. Когда он был задержан и допрошен выяснилось, что преступление совершил из-за непреодолимого желания продолжить попойку.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.