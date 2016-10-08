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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе трое друзей угнали две одинаковых машины

Константин КЛИМОВ // 08.10.2016
Уфимские полицейские задержали троих угонщиков

Как сообщили в региональном МВД экипаж ДПС остановил ВАЗ 2114 для проверки документов, выяснилось, что автомобиль в угоне. Задержанный тут же во всём сознался, и рассказал, что было угнано две машины, на второй четырнадцатой следом за ним едут два его друга. Но задержать их не удалось. Позже автомобиль обнаружили в Орджоникидзевском районе, а угонщиков задержали неподалёку от машины.

В ходе допроса задержанные рассказали, что на угнанных машинах собирались добраться домой в село Красный ключ Нуримановского района. Сейчас все трое находятся под стражей. 

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