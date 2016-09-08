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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе бухгалтер ЖЭУ присвоила почти 150 тысяч рублей// 08.09.2016
Это дело рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы.
Прокуратура Уфы направила в Октябрьский районный суд города уголовное дело в отношении главного бухгалтера ООО «ЖЭУ № 68» 52-летней Альбины Валиевой. Ее обвиняют в присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Следствие считает, что с марта по сентябрь прошлого года она завышала себе заработную плату. Кроме этого она начислила денежное вознаграждение троим уволенным сотрудникам, после чего обеспечила перевод данных сумм на свои счета. Также Валиева перечислила 38 тыс руб уборщице, которая уволилась из организации, официально не расторгнув трудовые отношения. Впоследствии Валиева обналичила деньги с ее зарплатной банковской карты. Таким образом она перечислила себе более 146 тыс руб.
Руководство ЖЭУ выявило эти махинации Валеевой в ходе ревизии.
Свою вину она признала лишь частично.
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