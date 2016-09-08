В Башкирии два подельника избили бизнесмена до смерти

Злата ЗУКОВИЧ

Советский районный суд Уфы вынес им приговор.

Двое жителей Сибая обвиняются по статьям «Вымогательство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека», сообщается на официальном сайте прокуратуры.

В декабре 2015 года 30-летние жители Сибая Денис Соин и Вилюр Хабилов решили «раскрутить» на крупную сумму 29-летнего местного жителя, организовавшего свой бизнес. Подельники напали на пострадавшего в то время, когда он шел домой к жене и новорожденному сыну. Злоумышленники ослепили несчастного, воспользовавшись газовым баллончиком, затащили его в автомобиль, где избили и ранили ножом.

Бизнесмен отказался передать им 500 тысяч рублей и преступники продолжили издеваться над ним уже на пустыре за городом. Сотрудники ДПС задержали злоумышленников около села Булгаково и обнаружили в машине труп.

- Суд приговорил Соина к 15 годам лишения свободы, Хабилова к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.