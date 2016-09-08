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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

На охотника из Башкирии, принявшего девочку за суслика, возбудили дело

Ольга КОРЗИК // 08.09.2016
Как оказалось, он охотился без лицензии.

Фото: pixabay.com

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего охотника из города Октябрьский (Башкирия), который вечером 22 августа в Ютазинском районе соседней республики ранил 15-летнюю девочку. Его подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, девочка лежала на горе, в 500 метрах от деревни Урал, где была хорошая мобильная связь, и пользовалась сетью Интернет. В это время бродивший в двухстах метрах от нее охотник, вооруженный карабином «Вепрь», увидел в траве рыжие волосы девочки и, перепутав ее с сусликом, произвел выстрел, после чего уехал домой.

Раненная девочка смогла добраться до деревни, откуда ее доставили в фельдшерский пункт, где ей была оказана первая медицинская помощь. Как оказалось, охотник прострелил девочке левое плечо. 

В ходе расследования дела выяснилось, что у мужчины не было лицензии на отстрел сусликов и он не мог вести охоту близ населенного пункта. 

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично, пояснив, что не знал, что перед ним ребенок, сообщили в пресс-службе. 

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