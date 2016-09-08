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8 сентября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Уфе неадекватный водитель умудрился перевернуть авто во дворе жилого дома// 08.09.2016
Жители одного из уфимских дворов задержали неадекватного водителя устроившего массовое ДТП
На видеозаписи снятой очевидцами видно, что молодой человек не может стоять на ногах. За несколько минут до этого, он устроил массовое ДТП и умудрился практически на ровном месте перевернуть машину.
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