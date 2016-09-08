Видео: В Уфе неадекватный водитель умудрился перевернуть авто во дворе жилого дома

08.09.2016

Студента из Башкирии до смерти забили жители Удмуртии Сейчас жители Удмуртии Роман Головин и Александр Мартынов обвиняются по статьям «Убийство» и «Разбой».

06.09.2016

В Уфе вынесли приговор бывшему начальнику отдела полиции Преступление было совершено ещё в 2013 году, бывший полицейский вину не признал.

05.09.2016

Уфимский педофил получил 13 лет строгого режима А на директора интерната за попытку скрыть преступление заведено уголовное дело.

02.09.2016

В Уфе директора управляющей компании наказали за необоснованный рост платежей Его компания при расчете платежей в два раза завышала площадь принадлежащих жильцам помещений.

02.09.2016

В Башкирии убит редактор районной газеты Найдено тело пропавшего несколько дней назад редактора газеты «Звезда».