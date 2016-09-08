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8 сентября, четверг
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Студента из Башкирии до смерти забили жители Удмуртии// 08.09.2016
Сейчас жители Удмуртии Роман Головин и Александр Мартынов обвиняются по статьям «Убийство» и «Разбой».
В октябре 2015 года студент из Башкирии, который учился в одном из учебных заведений Удмуртии, пил с обвиняемыми. Те, зная, что у пострадавшего есть автомобиль и прочее имущество, решили ограбить молодого человека. Головин от страха, что его «сдадут» в полицию, решил убить студента. Вдвоем преступники накинули на шею удавку, однако она порвалась и юноша смог дозвониться до родственников и сообщить о нападении.
- Обвиняемые выбили из рук потерпевшего телефон, избили и вывезли в лес на территории Шарканского района на его же автомобиле. В лесу Головин вновь избил молодого человека, в результате тот скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртской республики.
Скрыв труп, обвиняемые продали часть похищенного имущества, часть пропили. Через некоторое время обоих задержали после обращения родственников в полицию. Сейчас оба находятся под стражей, уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртской республики для рассмотрения.
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