Студента из Башкирии до смерти забили жители Удмуртии

Злата ЗУКОВИЧ

Сейчас жители Удмуртии Роман Головин и Александр Мартынов обвиняются по статьям «Убийство» и «Разбой».

В октябре 2015 года студент из Башкирии, который учился в одном из учебных заведений Удмуртии, пил с обвиняемыми. Те, зная, что у пострадавшего есть автомобиль и прочее имущество, решили ограбить молодого человека. Головин от страха, что его «сдадут» в полицию, решил убить студента. Вдвоем преступники накинули на шею удавку, однако она порвалась и юноша смог дозвониться до родственников и сообщить о нападении.

- Обвиняемые выбили из рук потерпевшего телефон, избили и вывезли в лес на территории Шарканского района на его же автомобиле. В лесу Головин вновь избил молодого человека, в результате тот скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртской республики.

Скрыв труп, обвиняемые продали часть похищенного имущества, часть пропили. Через некоторое время обоих задержали после обращения родственников в полицию. Сейчас оба находятся под стражей, уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртской республики для рассмотрения.