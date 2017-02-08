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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завершили расследование резонансного дела о нападении на трёх детей// 08.02.2017
Мужчина набросился с ножом на двух девочек и мальчика.
Следователи завершили расследование резонансного дела в отношении 62-летнего жителя Стерлитамака, в сентябре прошлого года напавшего с ножом на троих подростков.
- По данным следствия, вечером 24 сентября 2016 года компания молодых людей проходила мимо одного из домов в городе Стерлитамаке и увидела, что из окна квартиры, расположенной на первом этаже, идёт дым. С целью оказания помощи они зашли в квартиру, где на них набросился с ножом 62-летний невменяемый хозяин квартиры, находившийся ещё и в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес один удар в грудь 16-летнему подростку, ударил ножом в рюкзак на спине 14-летней девушки, не причинив вреда ее здоровью, и ещё одной 14-летней девушке нанёс удар в область спины. Жители дома вызвали скорую помощь. Двое потерпевших были госпитализированы, их здоровью причинён тяжкий вред. Им оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщила пресс-секретарь следственного комитета Светлана Абрамова.
Мужчину будут судить по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство двух и более лиц), но в тюрьму мужчина не пойдёт, так как судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.
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