В Башкирии после посещения ледового городка умер пятилетний малыш

Константин КЛИМОВ

Трагедия случилась в городе Давлеканово

Как сообщает агентство «Башинформ» пятилетний мальчик катался на горке, столкнулся с другими детьми и ударился головой. Родители тут же обратились за помощью в местную больницу, малыш был осмотрен врачом и отпущен домой. Вечером состояние малыша ухудшилось.

- Ребенка без конца рвало, врач сделал рентген-снимок головы, сказал, что никакого сотрясения нет. Дома Артем уснул, а уже ближе к вечеру ему стало хуже, и он потерял сознание. Мы помчались в приемный покой в больницу за помощью. Пока собирались все специалисты и решали, что предпринять, было упущено драгоценное время. Лишь через два часа было решено везти его в Уфу, причём мне сесть в машину скорой помощи вместе с сыном не разрешили, мы поехали следом. Как мне уже потом рассказали, в пути у Артёма два раза останавливалось сердце, его реанимировали. В Республиканской детской клинической больнице у него в голове обнаружили гематому, ночью провели операцию по её удалению. После этого врачи сказали надеяться только на чудо. 5 января, не приходя в сознание, наш сын умер, вчера мы его похоронили. - цитирует маму мальчика агентство.

Родственники умершего винят в гибели ребёнка врачей, и намерены обратится в правоохранительные органы.

- Как можно было отправить ребёнка домой без соответствующего наблюдения, видя, что у него сотрясение мозга. По моему мнению, медикам нужно было действовать более оперативно, транспортировка в Уфу на старом «уазике», тоже, я думаю, повредила состоянию сына. Наш мальчик был абсолютно здоровым, ни разу не лежал в больнице. Ребёнка уже не вернуть, но эта трагедия, надеюсь, обратит внимание властей на отсутствие должного медицинского обслуживания в нашей больнице, а также на тот беспредел, который творится в новогодние праздники на центральной площади Давлеканово.

Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» выражает соболезнования родным и близким погибшего.