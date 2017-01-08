8 января, воскресенье
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии после посещения ледового городка умер пятилетний малыш

Константин КЛИМОВ // 08.01.2017
Трагедия случилась в городе Давлеканово

Как сообщает агентство «Башинформ» пятилетний мальчик катался на горке, столкнулся с другими детьми и ударился головой. Родители тут же обратились за помощью в местную больницу, малыш был осмотрен врачом и отпущен домой. Вечером состояние малыша ухудшилось.

- Ребенка без конца рвало, врач сделал рентген-снимок головы, сказал, что никакого сотрясения нет. Дома Артем уснул, а уже ближе к вечеру ему стало хуже, и он потерял сознание. Мы помчались в приемный покой в больницу за помощью. Пока собирались все специалисты и решали, что предпринять, было упущено драгоценное время. Лишь через два часа было решено везти его в Уфу, причём мне сесть в машину скорой помощи вместе с сыном не разрешили, мы поехали следом. Как мне уже потом рассказали, в пути у Артёма два раза останавливалось сердце, его реанимировали. В Республиканской детской клинической больнице у него в голове обнаружили гематому, ночью провели операцию по её удалению. После этого врачи сказали надеяться только на чудо. 5 января, не приходя в сознание, наш сын умер, вчера мы его похоронили. - цитирует маму мальчика агентство.

Родственники умершего винят в гибели ребёнка врачей, и намерены обратится в правоохранительные органы.

- Как можно было отправить ребёнка домой без соответствующего наблюдения, видя, что у него сотрясение мозга. По моему мнению, медикам нужно было действовать более оперативно, транспортировка в Уфу на старом «уазике», тоже, я думаю, повредила состоянию сына. Наш мальчик был абсолютно здоровым, ни разу не лежал в больнице. Ребёнка уже не вернуть, но эта трагедия, надеюсь, обратит внимание властей на отсутствие должного медицинского обслуживания в нашей больнице, а также на тот беспредел, который творится в новогодние праздники на центральной площади Давлеканово.

Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

08.01.2017
Видео: В Уфе вспыхнула маршрутка с пассажирами
В салоне автобуса находилось более десяти пассажиров.

08.01.2017
За год в Башкирии погибло четыре тысячи человек: Основные причины неестественной смерти
Аналитики Росстата опубликовали данные о смертности в регионе

07.01.2017
В ДТП под Уфой погибли три человека
Четверо пострадавших находятся в больнице

05.01.2017
Стала известна причина смерти женщины в уфимском цирке
Женщина умерла от разрыва аорты

05.01.2017
Трое жителей Башкирии погибли в ДТП с участием автобуса в Тюменской области
Авария произошла в полночь на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

05.01.2017
Видео: На трассе в Башкирии грузовик протаранил легковушку
Последствия ДТП снял очевидец происшествия

02.01.2017
В Башкирии произошло восемь ДТП
В результате аварии погиб один человек.

31.12.2016
В Башкирии возбудили дело после смерти мужчины в больнице
По версии следствия диагноз был поставлен неправильно.

30.12.2016
За год в Башкирии полицейские изъяли 300 тысяч литров алкоголя
Всего было проведено 7 тысяч проверок.

30.12.2016
Врачи салаватской больницы стали фигурантами уголовного дела
Следователи возбудили дело после смерти пациента в салаватской больнице.

30.12.2016
В Уфе задержали наркодилера с крупной партией наркотиков
У «оптового поставщика» изъято десять тысяч доз «скорости».

30.12.2016
В Башкирии в лобовом столкновении внедорожников погиб пассажир УАЗа
Авария произошла в Белебеевском районе Башкирии.

29.12.2016
В Башкирии грабители вынесли из ритуального салона костюмы для покойников
Двое выпивших молодых парней ограбили похоронное бюро.

29.12.2016
Уфимский фанерный комбинат не выплатил зарплату 764 работникам
Долг компании по заработной плате превысил 11 миллионов рублей.

29.12.2016
В крупной аварии в Башкирии погибла семья из Татарстана
Три человека стали жертвами невнимательности на трассе Самара–Уфа–Челябинск.

28.12.2016
В Уфе мужчина после ссоры с женой запер её дома и пустил газ
Звавшую на помощь женщину заметили прохожие

28.12.2016
В Башкирии мужчина пошёл на ограбление с ручной гранатой
Полицейским пришлось вызывать сапёров чтобы обезвредить грабителя.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе автомобили «Скорой» застревают в снежных заносах

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"