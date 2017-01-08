|
8 января, воскресенье
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Уфе вспыхнула маршрутка с пассажирами// 08.01.2017
В салоне автобуса находилось более десяти пассажиров.
В Уфе автобус следовавший по маршруту № 209 загорелся во время движения. В салоне автобуса на момент возгорания находилось более десяти пассажиров, к счастью все они смогли самостоятельно покинуть транспортное средство, и никто не пострадал. Видео пожара опубликовал на известном видеохостинге один из очевидцев.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии после посещения ледового городка умер пятилетний малыш
07.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Под Уфой в двух ДТП сегодня погибли пять человек
07.01.2017 // СЕГО ДНЯ
На дорогах Башкирии прогнозируются снежные заносы
07.01.2017 // СПОРТ
«Салават Юлаев» в Тольятти уступил местной «Ладе»
07.01.2017 // ФОТОФАКТ
В Уфе автомобили «Скорой» застревают в снежных заносах
07.01.2017 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов поздравил православных жителей Башкирии с Рождеством
07.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе открылась выставка "Зеркала памяти"
07.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В ДТП под Уфой погибли три человека
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте