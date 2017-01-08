Видео: В Уфе вспыхнула маршрутка с пассажирами

Константин КЛИМОВ

В салоне автобуса находилось более десяти пассажиров.

В Уфе автобус следовавший по маршруту № 209 загорелся во время движения. В салоне автобуса на момент возгорания находилось более десяти пассажиров, к счастью все они смогли самостоятельно покинуть транспортное средство, и никто не пострадал. Видео пожара опубликовал на известном видеохостинге один из очевидцев.