За год в Башкирии погибло четыре тысячи человек: Основные причины неестественной смерти

Константин КЛИМОВ

Аналитики Росстата опубликовали данные о смертности в регионе

По данным Росстата за год в Башкирии от неестественных причин погибло 4099 человек. Четверть смертей приходится на самоубийства их зарегистрировано 1 062 случая, этот показатель самый высокий в России, ближайший «преследователь» Московская область с 900 суицидами. На втором месте гибель в дорожно-транспортных происшествиях, тут цифра на порядок меньше – 390, стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом количество погибших в авариях уменьшилось на 147 человек, но этот показатель всё равно один из самых высоких в стране, тут Башкирия на шестом месте. Ещё 237 человек погибли в результате утоплений – третье место. 207 человек были убиты. От алкогольных отравлений за год в Башкирии погибло 57 человек.