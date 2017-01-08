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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
За год в Башкирии погибло четыре тысячи человек: Основные причины неестественной смерти// 08.01.2017
Аналитики Росстата опубликовали данные о смертности в регионе
По данным Росстата за год в Башкирии от неестественных причин погибло 4099 человек. Четверть смертей приходится на самоубийства их зарегистрировано 1 062 случая, этот показатель самый высокий в России, ближайший «преследователь» Московская область с 900 суицидами. На втором месте гибель в дорожно-транспортных происшествиях, тут цифра на порядок меньше – 390, стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом количество погибших в авариях уменьшилось на 147 человек, но этот показатель всё равно один из самых высоких в стране, тут Башкирия на шестом месте. Ещё 237 человек погибли в результате утоплений – третье место. 207 человек были убиты. От алкогольных отравлений за год в Башкирии погибло 57 человек.
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