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7 декабря, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе ребенок попал под «КамАЗ»// 07.12.2016
10-летний мальчик попал в больницу.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
6 декабря, утром, ДТП произошло в Дёмском районе на пересечении улиц Левитана и Новоросийской. 33-летний водитель «КамАЗа» следуя задним ходом, сбил школьника, пересекавшего проезжую часть. Авария произошла на «зебре». Школьника госпитализировали в больницу.
Всего за прошедшие сутки на территории Уфы произошло 96 ДТП. 11 человек в результате девяти аварий получили травмы, три человека погибли.
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