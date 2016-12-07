В Уфе ребенок попал под «КамАЗ»

Кристина ДЕЙНЕКО

10-летний мальчик попал в больницу.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

6 декабря, утром, ДТП произошло в Дёмском районе на пересечении улиц Левитана и Новоросийской. 33-летний водитель «КамАЗа» следуя задним ходом, сбил школьника, пересекавшего проезжую часть. Авария произошла на «зебре». Школьника госпитализировали в больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории Уфы произошло 96 ДТП. 11 человек в результате девяти аварий получили травмы, три человека погибли.