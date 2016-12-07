В Уфе полицейский попался на взятке

Кристина ДЕЙНЕКО

В отношение него возбуждено уголовное дело.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Уфе задержана сотрудница полиции, которая попалась на взятке. По материалам подразделения собственной безопасности МВД по республике в суд направлено уголовное дело в отношении правохранительницы.

В июне 2016 года с поличным была задержана сотрудница отдела полиции № 7 управления МВД России по городу Уфе. Женщина была взята коллегами при получении денежного вознаграждения. Ранее она рассматривала материалы дела в отношении одной уфимки, которая пыталась украсть товары в одном из гипермаркетов. Сотрудница МВД потребовала от подозреваемой 55 тысяч рублей, в замен пообещала, что не будет привлекать ее к уголовной ответственности.

В ходе служебной проверки полицейская была уволена из органов внутренних дел.