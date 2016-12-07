|
7 декабря, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе подрались водители такси и клиенты// 07.12.2016
Причиной конфликта стала оплата за проезд
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В столице Башкирии ночью водители одной из служб городского такси подрались с клиентами. На место происшествия выехала следственно оперативная группа отдела полиции №5 управления МВД России по городу Уфе.
- По предварительным данным, между сотрудниками одной из организаций и прибывшими по их вызову водителями такси произошел конфликт из-за оплаты за проезд, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфу прибыл Дед Мороз из Великого Устюга
07.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе на улицах городах работает около 300 снегоуборочных машин
07.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии будут восьмидневные новогодние каникулы
07.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейский попался на взятке
07.12.2016 // ПУЛЬС
В Уфе может появиться свой Арбат
06.12.2016 // ПЕРСОНА
Александр Филиппов: Не хочу комментировать этот бред
06.12.2016 // ПЕРСОНА
Михаил Бабич: Работе прежнего руководства «Башнефти» дадут правовую оценку
06.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии найдены два пропавших подростка
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте