7 декабря, среда
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе подрались водители такси и клиенты

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 07.12.2016
Причиной конфликта стала оплата за проезд

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В столице Башкирии ночью водители одной из служб городского такси подрались с клиентами. На место происшествия выехала следственно оперативная группа отдела полиции №5 управления МВД России по городу Уфе.

- По предварительным данным, между сотрудниками одной из организаций и прибывшими по их вызову водителями такси произошел конфликт из-за оплаты за проезд, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. -  В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

07.12.2016
После ДТП в Уфе 12-летняя школьница попала в больницу
Полиция ищет водителя, который скрылся с места аварии.

07.12.2016
В Уфе полицейский попался на взятке
В отношение него возбуждено уголовное дело.

07.12.2016
Смертельное ДТП под Уфой: погибла женщина
В аварии также пострадал 9-ти летний ребенок

06.12.2016
В Башкирии найдены два пропавших подростка
Полицейские передали их родителям.

06.12.2016
В Башкирии пенсионер зарезал молодого приятеля
Следователи задержали злоумышленника.

05.12.2016
В Башкирии в ДТП погибло два человека
Трагедии произошли в минувшие выходные.

05.12.2016
В Уфе мать с годовалым малышом попали в ДТП
Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря.

05.12.2016
В Башкирии пенсионерка убила мужчину топором
Оба участника трагедии были подшофе.

04.12.2016
Из Мелеуза на Чёрное море: 51-летний мошенник собрал деньги и убежал
Мужчина собрал предоплату за стройматериалы и "ушел с радаров"

04.12.2016
За остановкой "Спортивная" в Уфе нашли игорный дом
В ходе спецоперации изъяли восемь моноблоков электронного казино

03.12.2016
В Башкирии подросток за рулем совершил смертельное ДТП
В результате аварии погибла 19 – летняя пассажирка одного из автомобилей

02.12.2016
Мужчина убил престарелых подруг из-за 100 тысяч рублей
Средства он потратил на собственные нужды и долг.

02.12.2016
В Уфе мужчина спрыгнул с моста и выжил
Сообщение о ЧП поступило в полицию утром 2 декабря

02.12.2016
Сотрудник МВД Башкирии получил 4 миллиона за ложные документы
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

02.12.2016
В Башкирии рабочий отрубил голову своему коллеге
На мужчину упал металлический лист

01.12.2016
Житель Башкирии задержан при попытке вывезти из страны крупную сумму денег
Ему грозит штраф в двукратном размере от суммы вывозимых денег

01.12.2016
В Башкирии школьника из Таиланда разорвало железнодорожным составом
В Башкирии погиб 16-летний школьник из Таиланда

01.12.2016
В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве
Предприниматель стал фигурантом уголовного дела после совершения фиктивной сделки.

01.12.2016
В Башкирии на встречке столкнулись УАЗ и KIA, есть погибшие
Авария произошла по вине водителя иномарки


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"