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7 декабря, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Смертельное ДТП под Уфой: погибла женщина// 07.12.2016
В аварии также пострадал 9-ти летний ребенок
Фото: группы БашДТП
Вчера днем, 6 декабря, на 25 км трассы Уфа - Оренбург в районе Булгаково произошло серьезное ДТП.
37 летний водитель «Рено» зацепил автомобиль «Киа Рио», двигающийся во встречном направлении. От удара автомобиль «Рено» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». В результате аварии 78-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель «Рено», 33-летняя женщина и 9-летний мальчик с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
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