В Уфе родным погибшей в ДТП женщины выплатят 400 тысяч морального вреда

Константин КЛИМОВ

72-летняя жительница Уфы погибла под колёсами автобуса год назад.

Фото: Кристина Дейнеко

Как было установлено в суде, днем в ноябре прошлого года на улице Ферина водитель автобуса, принадлежащего ООО «БашЭнергоТранс», сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Она скончалась от полученных травм.

Водитель автобуса не успел остановиться и допустил наезд на жительницу уфимского микрорайона Инорс. Как позже установил суд, у водителя была «техническая возможность» предотвратить аварию, но он даже не попытался остановить автобус. В итоге суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека.

Уже после приговора родственники погибшей обратились в суд с иском о взыскании морального вреда, прокуратура поддержала требование. В итоге Калининский суд Уфы обязал выплатить родственникам погибшей 400 тысяч рублей.