В Башкирии мужчина расстрелял пассажирские автобусы из пневматики

Злата ЗУКОВИЧ

К счастью, пассажиры не пострадали.

Фото: Кристина Дейнеко

50-летний Олег Давыдов из Нефтекамска обвиняется по уголовному делу по статье «Вандализм, порча имущества в общественном транспорте» и «Кража».

Как сообщилив пресс-службе прокуратуры, Давыдов после распития алкоголя вышел на остановку и решил показать приятелю, как он умеет стрелять. Обвиняемый пальнул шесть раз из пневматического пистолета по четырем проезжающим мимо автобусам «Башавтотранса».

Пассажиры в результате стрельбы не пострадали, а вот ущерб, который причинил Давыдов составил более 50 тысяч рублей. Ему также предъявлено обвинение в семи кражах декоративных колпаков на автомобильные колеса.

Обвиняемый полностью признал свою вину, сейчас уголовное дело направили в Нефтекамский городской суд для рассмотрения.