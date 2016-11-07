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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина расстрелял пассажирские автобусы из пневматики// 07.11.2016
К счастью, пассажиры не пострадали.
Фото: Кристина Дейнеко
50-летний Олег Давыдов из Нефтекамска обвиняется по уголовному делу по статье «Вандализм, порча имущества в общественном транспорте» и «Кража».
Как сообщилив пресс-службе прокуратуры, Давыдов после распития алкоголя вышел на остановку и решил показать приятелю, как он умеет стрелять. Обвиняемый пальнул шесть раз из пневматического пистолета по четырем проезжающим мимо автобусам «Башавтотранса».
Пассажиры в результате стрельбы не пострадали, а вот ущерб, который причинил Давыдов составил более 50 тысяч рублей. Ему также предъявлено обвинение в семи кражах декоративных колпаков на автомобильные колеса.
Обвиняемый полностью признал свою вину, сейчас уголовное дело направили в Нефтекамский городской суд для рассмотрения.
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