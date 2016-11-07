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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного малыша// 07.11.2016
Его с обморожением увезли в больницу.
В подъезде уфимского многоквартирного дома по улице Гвардейская (микрорайон Шакша) местный житель обнаружил новорожденного ребенка. Мужчина сообщил об этом в полицию. Мальчика доставили в больницу, где у него было диагностировано обморожение.
Полиции удалось установить маму малыша. Как сообщили в прес-службе МВД по РБ, 33-летняя женщина без определенного места жительства родила мальчика прямо в подъезде на первом этаже, где его и оставила. Женщина рассказала, что накануне она злоупотребила спиртным у своих знакомых. Когда вышла в подъезд, почуствовала родовые схватки и зашла в ближайший подъезд. Как поступить с ребенком она не знала, поэтому оставила его на холодном полу в подъезде.
- В настоящее время состояние здоровья новорожденного оценивается как критическое. Он находится под присмотром врачей. В отношении матери проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении ее к установленной законом ответственности, отмечается в сообщении МВД.
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