Потерпевший от пыток полиции в Уфе получит триста тысяч рублей

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Он намерен обжаловать это решение.

Фото: Комитет против пыток

3 ноября Ленинский районный суд Уфы частично удовлетворил требования Дениса Говоруна, которого в 2013 году пытали полицейские, о компенсации ему морального вреда. Об этом сообщили в «Комитете против пыток». Пострадавший от рук полиции просил взыскать 800 тыс руб, однако суд посчитал эту сумму завышенной и присудил 300 тыс руб. Адвокат Говоруна Ильшат Ямалов намерен обжаловать приговор.

17-летний Денис Говорун подвергся пыткам полицейских зимой 2013 года. Утром 28 января он возвращался из Самары с соревнований по волейболу. На железнодорожной станции «Дема» к нему подошли двое полицейских в гражданской одежде и попросили проехать с ними в отдел полиции, где они стали его «колоть» на причастность к краже в кафе «Уют» в ночь с 6 на 7 января. Денис свою вину отрицал. Тогда сотрудники полиции посадили его на пол и связали, затем избили его руками и резиновой дубинкой. Также «стражи порядка» применяли к нему пытку «телевизор»: руки заковали в наручники, усадили на пол, ноги связали тросом, трос пропустили через шею, предварительно на шею накинули полотенце, чтобы не оставалось следов, после этого тросом притянули голову к ногам. В таком положении парень находился 30 минут. Инспектор по делам несовершеннолетних появился лишь через 3 часа. Отпустили парня только в 10 часов вечера. После он с матерью отправился в травмпункт, где у молодого человека зафиксировали побои и выдали справку о многочисленных ушибах и гематомах.

В феврале 2016 года полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы условно. Адвокат потерпевшего обжаловал это решение в Верховном суде, который отменил решение районного суда и назначил экс-полицейским наказание в виде реального лишения свободы.