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7 октября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следователи Оренбурга попросили помочь найти особо опасных преступников// 07.10.2016
Трое жителей Оренбурга 6 октября убили сотрудника УМВД.
Фото: 02.mvd.ru
Следственные органы объявили в розыск трех местных жителей: 23-х летнего Альберта Арзуманяна, 36-х летнего Игоря Макарова и 29-ти летнего Александра Дворкина. По данным следствия, они вчера, 6 октября, в центре Оренбурга убили сотрудника УМВД России по Оренбургской области. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ).
Как сообщают в следственном комитете, в этом году злоумышленники угнали автомобиль «Мерседес», который был припаркован у ночного клуба «Зажигалка» на улице Плеханова в Оренбурге. Оперативники установили одного из предполагаемых угонщиков и начали проводить операцию по его задержанию.
- Уходя от погони, мужчина бросил автомобиль посреди дороги и попытался скрыться. При задержании злоумышленник нанес несколько ударов ножом оперуполномоченному уголовного розыска регионального УМВД, оказавшихся смертельными, после чего скрылся среди близлежащих домов, - сообщили в следкоме.
Следователям удалось установить личности подозреваемых. В следкоме России отмечают, что разыскиваемые могут передвигаться на автомобилях «Пежо 207» госномер Т 127 НС, 56 регион, серебристого цвета, и «Тойота Камри» (в кузове последней модификации), госномер Х 132 ВВ 56 регион, белого цвета.
Оперативники предупреждают, что злоумышленники вооружены и могут оказать активное сопротивление.
Если вам что-то известно о местонахождении разыскиваемых злоумышленников, а также указанных автомобилей, просьба сообщить по телефону дежурной службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по телефону: (3532) 34-38-01или в ближайшее территориальное подразделение, дежурную часть УВМД области (3532)79-02-01 или 02.
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