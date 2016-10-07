В Уфе у мужчины снимали порчу за миллион рублей

Разиф АБДУЛЛИН

Сейчас заведено дело по факту мошенничества.

Фото: Кристина Дейнеко

С мая по август 28-летний уфимец передал гадалке около миллиона рублей за услуги по снятию порчи, сообщается на официальном сайте МВД по Башкирии.

Сначала он отдал всего сто рублей, когда в первый раз познакомился с «колдуньей» в районе остановки «Центральный рынок». Неизвестная женщина полошла к нему женщина и сообщила, что на мужчину наложено очень сильное проклятье. Она оставила ему свой номер телефона, за что уфимец и отблагодарил сотенной купюрой.

Дальше – больше. Когда он решил снять с себя порчу и обратился по указанному телефону за помощью, женщина заявила, что требуется серьезная работа.

- В течение четырех месяцев мужчина отдавал за каждый сеанс немалые деньги, надеясь избавиться от порчи, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Суммы росли в геометрической прогрессии. В какой-то момент уфимца осенило, что его попусту водят вокруг пальцев, выманивая деньги. Мужчина обратился в полицию. На сегодняшний момент общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».