В Уфе сотрудник банка похитила более 12 миллионов у вкладчиков

Ольга КОРЗИК

Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд.

Прокуратура республики направила в Калининский районный суд Уфы уголовное дело в отношении бывшего директора дополнительного офиса «Отделение Сакмар» ООО «ПромТрансБанк» 48-летней Оксаны Жидяевой, следует из сообщения ведомства.

Ее обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что в 2014 и 2015 годах она поручала своим подчиненным подготовить документы о досрочном закрытии вкладов клиентов, объяснив это тем, что они планируют забрать деньги в других банках или во внерабочее время. Денежные средства шести клиентов банка в сумме более 12,4 млн руб она похитила и потратила на свои нужды. Когда вкладчики обращались в банк за продлением срока вклада, «директор офиса распоряжалась о заключении с ними соответствующих договоров, скрывая факт хищения денег».

Теперь на ее квартиру, гараж и земельный участок стоимостью около 7 млн руб наложен арест.