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7 сентября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии сотрудница сельсовета оформила на родственников 7 земельных участков// 07.09.2016
Ее приговорили к условному сроку.
Бирский межрайонный суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно бывшую управляющую делами администрации Камеевского сельсовета 55-летную Татьяну Изиляеву. Она признана виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге ( ч.1 ст 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1,2 ст. 285 УК РФ). Суд установил, что она с 2011 по 2015 годы изготавливала подложные выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан в собственности земель в селах Камеево, Бабаево, и деревне Русское Байбаково. Благодаря этим справкам, она смогла оформить семь земельных участков общей площадью 1,7 га на родственника и знакомых.
Свою вину в совершении преступления она признала.
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