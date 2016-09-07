В Башкирии управляющий ТСЖ осужден за растрату денег жильцов

Ольга КОРЗИК

Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Бирский межрайонный суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего управляющего товариществом собственников жилья «Мир» 48-летнего Вадима Музипова. Он признан виновным в растрате вверенного ему имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что в октябре 2013 года Музипов собрал с жителей дома № 38 по улице Мира в селе Мишкино более 30 тысяч рублей на капитальный ремонт дома и поверку общедомового теплового счетчика. В действительности же эти деньги он потратил на ремонт своего автомобиля «ВАЗ-2106», покупку бензина и погашение долга.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что свою вину он полностью признал и частично возместил ущерб – выплатил 22 тысячи рублей.