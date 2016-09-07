|
7 сентября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии управляющий ТСЖ осужден за растрату денег жильцов// 07.09.2016
Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
Бирский межрайонный суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего управляющего товариществом собственников жилья «Мир» 48-летнего Вадима Музипова. Он признан виновным в растрате вверенного ему имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что в октябре 2013 года Музипов собрал с жителей дома № 38 по улице Мира в селе Мишкино более 30 тысяч рублей на капитальный ремонт дома и поверку общедомового теплового счетчика. В действительности же эти деньги он потратил на ремонт своего автомобиля «ВАЗ-2106», покупку бензина и погашение долга.
В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что свою вину он полностью признал и частично возместил ущерб – выплатил 22 тысячи рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Представители партий рассказали в теледебатах на БСТ про пенсии
07.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Что прячут кандидаты в депутаты совета Уфы: деньги, фирмы и судимости
07.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Скрытая камера засекла уфимского педофила
07.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии социальные пособия будут начислять по-новому
07.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии парень стал миллионером из-за ошибки в банке
07.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр образования Башкирии: Школы могут самостоятельно выбрать пятидневку
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте