|
7 сентября, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Скрытая камера засекла уфимского педофила// 07.09.2016
35-летний Вадим Ишмухаметов попался в камеру наблюдения.
ГТРК "Башкортостан" разместила видео, где в объектив камеры видеонаблюдения попал тот самый насильник, который под видом охранника проник в интернат для слепых и слабовидящих детей, чтобы совершить насильственные действия сексуального характера над девятилетней воспитанницей.
Напомним, злоумышленнику дали 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
29.03.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе директор школы-интерната пыталась скрыть факт изнасилования ученицы
18.07.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мужчина надругался над девочкой-инвалидом
05.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Уфимский педофил получил 13 лет строгого режима
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Представители партий рассказали в теледебатах на БСТ про пенсии
07.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Что прячут кандидаты в депутаты совета Уфы: деньги, фирмы и судимости
07.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Скрытая камера засекла уфимского педофила
07.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии социальные пособия будут начислять по-новому
07.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии парень стал миллионером из-за ошибки в банке
07.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр образования Башкирии: Школы могут самостоятельно выбрать пятидневку
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте