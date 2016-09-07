Скрытая камера засекла уфимского педофила

Злата ЗУКОВИЧ

35-летний Вадим Ишмухаметов попался в камеру наблюдения.

ГТРК "Башкортостан" разместила видео, где в объектив камеры видеонаблюдения попал тот самый насильник, который под видом охранника проник в интернат для слепых и слабовидящих детей, чтобы совершить насильственные действия сексуального характера над девятилетней воспитанницей.

Напомним, злоумышленнику дали 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.