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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина напал на своего собутыльника и выпрыгнул с четвёртого этажа// 07.02.2017
Бывший осуждённый попытался убить своего «соседа» по колонии.
В Башкирии следователи предъявили обвинение в покушении на убийство 24-летнему жителю города Октябрьский.
По версии следствия трое мужчин, ранее отбывавших наказание в одной исправительной колонии, вместе распивали спиртное. В ходе застолья завязалась словесная перепалка, и один из мужчин взялся за нож. До того, как их разняли, он успел нанести обидчику несколько ударов колющих ударов.
Когда на место приехали скорая помощь и полицейские, нападавший попытался скрыться и выпрыгнул с четвёртого этажа. Стражи порядка обнаружили его во дворе с переломом ноги.
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