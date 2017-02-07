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8 февраля, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе таксист заступился за девушку и получил несколько ударов ножом// 07.02.2017
Мужчина высадил девушку по указанному адресу и стал свидетелем нападения, вступившись за пассажирку, сам оказался в больнице.
22-летнему уфимцу предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как пояснили в пресс-службе следственного комитета, парень напал сначала на девушку, а затем и на таксиста.
- Вечером 5 февраля 2017 года местная жительница приехала за остатком долга в 3 тысячи рублей за проданные туфли к своей знакомой на такси. У подъезда ее встретил 22-летний сожитель должницы и ударил. Таксист вышел из автомашины и заступился за пассажирку. 22-летний мужчина нанес несколько ударов ножом таксисту и погнался за девушкой, которой удалось спрятаться в стоявшем недалеко автомобиле незнакомых людей, - рассказала руководитель пресс-службы Светлана Абрамова.
Задержали нападавшего прибывшие на место полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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