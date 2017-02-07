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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Ограбление в Башкирии сняли камеры видеонаблюдения// 07.02.2017
Мужчина попытался ограбить офис кредитной организации.
Попытка ограбления офиса микрофинансирования в Башкирии запечатлели камеры видеонаблюдения. Нападение произошло в Мелеузовском районе Башкирии.
36-летний местный житель, вооружившись топором, вломился в офис микрокредитной организации. Угрожая кассиру-оформителю, он потребовал деньги, но тот ответил, что касса пуста. Тогда горе-грабитель выбежал из помещения и попытался скрыться. Как только нападавший покинул офис, работник предприятия вызвал полицию, спустя несколько минут мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии.
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