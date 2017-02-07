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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе директор сети автозаправок пойдет под суд// 07.02.2017
Мужчина не выплачивал своим сотрудникам зарплату.
Фото: pixabay.com
Прокуратура Кировского района Уфы заинтересовалась директором сети автозаправок ООО «Интеграл-Нефтепродукт» 37-летним Ильдаром Ганеевым. По данным правоохранителей бизнесмен 7 месяцев не выплачивал своим подчинённым зарплату. 209 тысяч рублей пропали в неизвестном направлении.
Хотя деньги на счетубыли, Ильдар Ганеев решил потратить свыше 89 миллионов рублей на расчеты с поставщиками и контрагентами.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты зарплаты работникам. Вину он свою не признает, но в ходе следствия выплатил гражданам то, что им полагалось по закону. Сейчас уголовное дело находится в мировом суде.
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