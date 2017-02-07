В Башкирии многотонный тягач протаранил легковушку, есть жертвы

Константин КЛИМОВ

Авария случилась ночью в Татышлинском районе республики.

19-летний житель Татышлинского района, управлявший ВАЗ 21099, погиб в результате столкновения с тягачом «Volvo», 17-летняя пассажирка чудом осталась жива, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Как сообщили в ГИБДД Башкирии, по предварительным данным в столкновении виноват водитель большегруза.

- 36-летний житель Стерлитамакского района, управляя тягачом "Вольво", предположительно, в условиях метели выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21099 под управлением 19-летнего местного жителя, - сообщили в пресс-службе ведомства.