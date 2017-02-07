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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Бывшего главу Янаула будут судить по делу о капитальном ремонте

Константин КЛИМОВ // 07.02.2017
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: газета "Янаульские зори"

Дело бывшего главы города Янаула Илсура Багаува передано в суд, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии. Ранее ему были предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса: 286 (превышение должностных полномочий), 160 (присвоение и растрата), 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

В материалах дела говорится, что 19 сентября 2012 года Илсур Багаув превысил полномочия и подписал акты выполненных работ по капитальному ремонту участка водопровода, при этом следователям удалось доказать, что Багаув знал, что никаких работ не проводилось. Подписанные главой документы помогли вывести из бюджета города более одного миллиона рублей. В 2013 году глава Янаула вновь совершил преступление, на этот раз он по совету своего заместителя подписал документы  о надбавке к заработной плате некоторым сотрудникам администрации, якобы за работу с документами, составляющими гостайну, по факту же эти люди не имели доступа к секретам.

Сейчас дело Илсура Багаува передано в суд, в случае, если его вина будет полностью доказана,  ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ильсур Багаув был назначен на пост главы администрации города Янаул в 2010 году, соответствующее распоряжение подписал Ильшат Вазигатов с 2008 года, возглавляющий Янаульский район. До того, как перейти работать в администрацию района, Багаув занимал пост директора местного ДЕЗа (ныне УЖКХ), а ещё раньше был руководителем колхоза «Заря», откуда был уволен по отрицательным мотивам. Своим главным достижением на посту главы города Ильсур Багаув считает партнёрские отношения между предприятиями города.

- Со всеми жилищно-коммунальными предприятиями удалось установить деловые и партнёрские отношения, обходимся без «войн», ведь все понимают, что делают общее дело, - говорил он в интервью газете «Янаульские зори» в 2013 году.

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