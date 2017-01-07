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8 января, воскресенье
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В ДТП под Уфой погибли три человека// 07.01.2017
Четверо пострадавших находятся в больнице
Фото: блог Динара Гильмутдинова
Вчера 6 января под Уфой возле деревни Вавилово столкнулись легковушка Lada Kalina и кроссовер Kia Sportage. В результате аварии погибли три и получили травмы различной степени тяжести четыре человека. Обстоятельства ДТП выясняются. В социальных сетях пользователи уже написали, что все погибшие возвращались с рыбалки.
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