В ДТП под Уфой погибли три человека

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Четверо пострадавших находятся в больнице

Фото: блог Динара Гильмутдинова

Вчера 6 января под Уфой возле деревни Вавилово столкнулись легковушка Lada Kalina и кроссовер Kia Sportage. В результате аварии погибли три и получили травмы различной степени тяжести четыре человека. Обстоятельства ДТП выясняются. В социальных сетях пользователи уже написали, что все погибшие возвращались с рыбалки.