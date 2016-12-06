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6 декабря, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии найдены два пропавших подростка// 06.12.2016
Полицейские передали их родителям.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции нашли двух несовершеннолетних подростков, которые ушли из дома, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. 17-летняя жительница Калининского района Уфы ушла из дома еще 20 октября нынешнего года. По предварительным данным, она находилась у своих знакомых в другом городе республики. Сообщение о пропаже 17-летнего жителя с.Михайловка Уфимского района поступило от его родителей 2 декабря. Сегодня мальчик найден в Уфе.
Сейчас подростки переданы родителям. Устанавливаются причины и обстоятельства их ухода из дома.
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